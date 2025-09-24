¸Î¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¤Ë²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ê35¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ÎÈÖÁÈ½é½Ð±é¤Ï4Ç¯Á°¤Î21Ç¯7·î¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò·Ð¤Æ11·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î4Ç¯´Ö¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òVTR¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£VTR¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Í¥Ò¥³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡£¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×