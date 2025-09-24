ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¡Ê10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç±Ç²è½Ð±é124ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëµÈ±Ê¤Ï¡¢º£¸å¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Êâ1ÊâÁ°¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Ûº´Æ£¹À»Ô¡¢´ÆÆÄ¤ËÎ¢Â¦¤òË½Ïª¤µ¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¡ÖµÈ±Ê¾®É´¹ç¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë»þ¤È¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡×ËÜºî¤Ï¡¢1975Ç¯5·î16Æü¡¢ÆüËÜ»þ´Ö16»þ30Ê¬¡¢½÷À­¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¾