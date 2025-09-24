¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤¬¡¢Éüµ¢¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à19¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿ÌøÅÄ¤Ï22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÌó5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£2»î¹çÏ¢Â³¡Ö2ÈÖDH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö1ÈÖº¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î1ÈÖ¤Ï2018Ç¯7·î10Æü¤ÎÆüËÜ