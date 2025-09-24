´é½Ð¤·¿·ºÊ¤È?Êú¤­¤Ä¤­2¥·¥ç¥Ã¥È?8·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸µ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦¼Ô¤Î·ëº§Êó¹ð¤È¡¢¿·ºÊ¤È¤Î?´é½Ð¤·?2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹¬¤»¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¦·ëº§Êó¹ð¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µWBCÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î½Å²¬Í¥Âç(28)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÊ¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤éÉ×ÉØ¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤«¤Ã