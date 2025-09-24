Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç?ÂçÃÀ?¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª½÷Í¥¤Î¹áºä¤ß¤æ¤­(62)¤¬¿åÃå»Ñ¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë³¤ÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤Ï¤·¤ã¤°Âç¿Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤ÎÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Ç¤¿¤ï¤à¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ï¥¡¡¼ ³¤ÊÕ¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿Å·½÷ÍÍ¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥° ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ïº½ÉÍ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿åÃå¤Î¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹áºä¤Ï1975Ç¯¡¢12ºÐ