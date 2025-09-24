£¹·î£²£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ËÌ¤Û¤É»±¤Î½ÐÈÖ¡£¸á¸å¤Ïµþºå¿À¤â±«¤Î¹ß¤ë¤È¤­¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤¤Ø¿Ê¤àÄãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ëÁ°Àþ¤¬¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Á°Àþ¤Ë¶á¤¤ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãë²á¤®¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïµþºå¿À¤Ê¤É¤Ç¤â°ì»þ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÉô¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÂç¤­¤¤»±¤ò¡¢ÃæÉô¤Î³ÆÃÏ¤âÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï£²£±¡Á