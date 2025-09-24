½÷Í¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê80¡Ë¤¬24Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡×¡Ê´ÆÆÄºåËÜ½ç¼£¡¢10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ÎÂç¤Ê½÷À­ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤Î¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¡£¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È½÷À­½éÅÐÄº¤«¤é¡¢ÈÕÇ¯¤ÎÆ®ÉÂ¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»³¤ËÅÐ¤êÂ³¤±¤¿Í¦ÁÔ¤ÊÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ò±é¤¸¤ëµÈ±Ê¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÌ±Â²°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ª¸µ¤Ë