À¯ÉÜ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¿ÍÆ»¾õ¶·¤Î°­²½¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢8²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬°åÎÅ»ÜÀß¤ò¹¶·â¤·¤ÆÌ±´Ö¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¿©ÎÁÉÔÂ­¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ¼ºÄ´¤Ê¤É¤Ç²î»à¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¿ÍÆ»¾õ¶·¤¬¶Ë¤á¤Æ°­²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ä¥è¥ë¥À¥óÀîÀ¾´ßÃÏ¶è¤Ç¤Î°åÎÅ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢8²¯6100Ëü±ß¤ÎÌµ½þ»ñ¶â¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£