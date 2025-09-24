25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·µ¤¡×¤Ç¤¹¡£À²¤ì´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Î½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£24Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¡¢½ê¡¹¤Ç±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯¾ø¤·½ë¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÈË²Ú³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢¿§¤Å¤­»Ï¤á¤¿³Á¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Á¤Ï¤ª¤è¤½30Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤´¤ß