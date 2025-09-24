DeNA¤ÎÍèµ¨ÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿13Ç¯ÌÜ¤Î»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ËÜµòÃÏºÇ½ªÀï¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤ÇDeNAºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ó¤À¡£12¡½5¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë8ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÂ®148¥­¥í¤Ç3¼ÔËÞÂàÉõ¤¸¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤¹¤ë¡ÖDeNA¤Î¿½¤·»Ò¡×¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤ÀÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õ»×É½¼¨¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ÆþÍèÍ´ºî2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤é¤ÏÍèµ¨°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤¬¤¤¤Æ¤ß¤»¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È