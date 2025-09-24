Image:Amazon.co.jp ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2025Ç¯9·î24Æü¤Ï¡¢Google TV¤ÈW¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»³Á±¡ÊYAMAZEN¡Ë¤Î¡Ö40V·¿¥Õ¥ë¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó ¡ÊQRK-40W2KST¡Ë¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ »³Á± ¥Æ¥ì¥Ó W¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ ±Õ