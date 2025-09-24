Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¡Ö¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤Èº´À¤ÊÝ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¡¢2¤Ä¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 24Æü¤«¤éº´À¤ÊÝ»Ô¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ä¹ºêÏÂµí¤Î»ÝÌ£¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥ì¥â¥ó¥¸¥å¥ì¡£ ¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë ¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó´¶¤äÆù¤Î´¶¤¸¤ò½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡× º´À¤ÊÝÌ¾Êª¤Î¡Ö¥ì¥â¥ó¥¹¥Æー¥­¡×¤ò¶ñºà¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Á¤é