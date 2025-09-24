24Æü¸á¸å4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Çë»ÔÌÀÌÚ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤¬¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î80Âå½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Â­¤Î¹ü¤òÀÞ¤ê½Å½ý¤ÎÌÏÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ï50ÂåÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ï»ö¸Î¤Î¤¢¤È¡¢Æ»Ï©¤Î³°¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÈª¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£±¿Å¾¼ê¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£