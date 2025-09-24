¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï24Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£½éÆü¤Ï2¡¢6¹æÄú¤«¤é4¡¢3Ãå¤Î°æËÜ¾»Ìé¡Ê28¡Ë¡£2ÆüÌÜ11R¤Ï4¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æ2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÐÂ­¡¢¹Ô¤­Â­¤¬¤¤¤¤¡£¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤â¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÈùÄ´À°¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¾å¡¹¤À¡£ºòÇ¯10·î30Æü¤Î°²²°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Ï4·î10Æü¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¼´Ø¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè8Àï¤Ë6·î7Æü¤ÎÆôºê¤È2V¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃÏÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ