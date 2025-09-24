SnowMan¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜ¤È¥¿¥¤¤Î¹çºî±Ç²è¡Ö¡ÊLOVESONG¡Ë¡×¡Ê´ÆÆÄ¥¦¥£¡¼¥é¥Á¥Ã¥È¡¦¥È¥ó¥¸¥é¡¼¡¢10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±éºî¡£»£±Æ¤Ï¼ç¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡Ö¥¿¥¤¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¤â´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼êÌò¤¬¥¦¥£¥ó·¯¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£·àÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Ý1Æü¤«¤±¤Æ»£±Æ¡£¥®