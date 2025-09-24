°ñ¾ë¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢¶ÐÌ³¹»¤Î¹¹°á¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô²óÅð»£¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿å¸Í»ÔÎ©Âè»ÍÃæ¤ÇÂÎ°é¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Ä¾µ±¶µÍ¡¡Ê33¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ÆËþÂ­´¶¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¶µÍ¡¤Ï¸½ºß¤ÈÊÌ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿2020¡Á23Ç¯ÅÙ¡¢¹»Æâ¤Î½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤ÎÅ·°æ¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢Åð»£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ï¶ÐÌ³¹»¤ÎÊ¸²½º×Êä½õÈñ¤äÉô³èÆ°¤ÎÊÝ