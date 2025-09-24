兵庫県の斎藤元彦知事が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、同県の令和6（2024）年度の収支が58億円の黒字となったことを伝えた。 【画像】【画像】「県の貯金」を示すグラフ斎藤知事就任後に数字が大きく伸びている 平成7（1995）年度以降の収支を示した棒グラフを添付。「9月議会では令和6年度決算を提出しています。実質収支は58億円の黒字となり、財政基金は174億円になる見込みです。」とした。 グラフ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女性市長 部下とラブホ通い詰め
- 2. 土屋太鳳の激やせ姿に心配の声
- 3. 家に侵入し配信 外国人3人を逮捕
- 4. 清水被告が保釈「ビジュ」話題
- 5. やめて 死去した元俳優への献花
- 6. ひろゆき氏 死に券問題に解決策
- 7. 救急車不出動で死亡 3人を送検へ
- 8. 国勢調査員の男を現行犯逮捕
- 9. 進次郎氏 反対を押し切って出馬?
- 10. タモリ 故郷の物件を次々に売却?
- 1. 女性市長 部下とラブホ通い詰め
- 2. 家に侵入し配信 外国人3人を逮捕
- 3. 救急車不出動で死亡 3人を送検へ
- 4. 国勢調査員の男を現行犯逮捕
- 5. 悠仁さまが初めての大阪万博へ
- 6. お相手候補 報道に愛子さま驚き
- 7. ネット銀行が上場廃止 驚きの声
- 8. 進次郎氏の陣営「ヤラセ」指示か
- 9. 特急と車が衝突 運転手が死亡
- 10. セクハラ 市長の「口止め音声」
- 1. 進次郎氏 反対を押し切って出馬?
- 2. 高市早苗氏の演説に支援者困惑
- 3. 絵理子議員 誕生日投稿が大荒れ
- 4. 「ズレてる」茂木氏を歌手が批判
- 5. 社民党 ラサール氏を副党首に
- 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 7. DAISO リピ買いの洗濯グッズ紹介
- 8. 立ちんぼ四天王 全国模試で13位
- 9. かぜ薬210錠 LINEに綴られたこと
- 10. 学歴詐称疑惑の市長を応援する訳
- 1. 「日本の蛮行」韓国で指摘相次ぐ
- 2. 日本が合わせろ 外国人増で苦言
- 3. 日本は「まだ時間が必要」中国
- 4. 訪日外国人 電車で老人押し倒す
- 5. 韓国人は黒い服を着る 理由解説
- 6. マクロン氏 米大統領に緊急説明
- 7. K-POPグループ 初動売上で快挙
- 8. 科学的に解説 妊娠の仕組み
- 9. ウ大統領 露の侵攻に危機感表明
- 10. 「子どもは相続放棄」中山美穂さん、突然この世を去って9カ月が過ぎたが遺産問題…韓国も注目
- 1. もう大卒に意味なし? 受け皿不足
- 2. なか卯「ウニ丼」が人気の理由
- 3. 高さ160m ホテル誘致で広島激変
- 4. おトク度が高い株主優待88銘柄
- 5. 夫婦間で贈与税が課されるワケ
- 6. メガバンク 30代で年収1千万円超
- 7. 李強首相 特別な待遇を放棄へ
- 8. ローソン 新作ベーカリー2品
- 9. "キスしたくなる唇"1位の魅力は
- 10. オリンピック開会式で選手団先導した7人の胸中は？コカ・コーラ社プラカードベアラー任命式で表明
- 11. 周りと差つく 賢い新NISA運用法
- 12. フジ 背景に物言う株主の圧力?
- 13. サッポロHD 不動産事業の売却へ
- 14. ツラいのは氷河期世代だけじゃない！“第2新卒”就活に失敗した50代女性のため息
- 15. 株続伸もバブルへの移行遠いか
- 16. 『龍が如く０ 誓いの場所 Director′s Cut』PlayStation(R)5、Xbox Series X|S版が12月8日（月）PC（Steam）版が12月9日（火）に発売決定
- 17. インドへの進出が相次ぐ
- 18. 暴力団は「銀行口座開設お断り」 全銀協が通達
- 19. 会社再生の有望策・事業再生ＡＤＲは 産業の新陳代謝を促す切り札となるか
- 20. 日立と三菱重工が経営統合する日
- 1. Apple 銀座がオープンへ
- 2. 大手「eSIM」各社の手数料まとめ
- 3. 「消えない」LINEで絶対NGな行動
- 4. 8K動画撮影できるカメラ「MAX2」
- 5. YouTubeで注目のAIツール14選
- 6. アップル公認パートナーの2WAYバッグ。美しさと機能性に使い勝手の良さが宿る
- 7. UGREEN タイムセールで25%オフ
- 8. 使い勝手悪い? iOS26の問題点は
- 9. 歯磨きが3秒完了できる歯ブラシ
- 10. マウスは天敵であるラットの性シグナルから危険を察知できる、東大などの研究
- 11. キヤノン、CINEMA EOS SYSTEM初のフルサイズセンサー搭載モデル、EOS C700 FFを発表
- 12. 小さい携帯電話が好き！ 本当に電話やメールができたの？ 忘れられない「ミニミニケータイ」たち
- 13. 「キムタクは私が守る！」──木村拓哉主演のPS4ゲームをジャニオタがプレイ『JUDGE EYES：死神の遺言』
- 14. 丸いフォルムが可愛らしい！ サンワサプライ、対称形で使いやすい静音ワイヤレスマウス
- 15. 5Gのエリアが広がる？ 期待される5Gミリ波リピーターが開発中
- 16. iPhoneとMacの共通アプリは、iCloudを通してさまざまな形で連係できる - iPhoneユーザーのためのMacのトリセツ
- 17. 「鈴鹿８耐」レースでアシストスーツが活躍 ガソリン補給などピット作業の負担軽減 イノフィス
- 18. 「脳の日焼け」対策にはサングラスが有効 紫外線カットサングラス「眼鏡市場UV」登場
- 19. 「LINE」のトークタブが刷新
- 20. ワンコインなら即買いでしょ。ダイソーのマグネット内蔵USBケーブル
- 1. 大谷とは真逆 朗希に重大欠陥か
- 2. 世界陸上の運営に 湧き出る不満
- 3. 大谷に敵選手がまさかのお願い
- 4. 突如真美子さんの動画削除される
- 5. 岡本和真がビビる「1年待って」
- 6. 大谷超え男獲得も 転落止まらぬ
- 7. カーショー、ブルペン待機を直訴
- 8. 五輪開催へ 最低時給が「暴騰」
- 9. 悪童が 尚弥vs中谷戦の勝敗予想
- 10. ド軍に「どうなってんねん」反応
- 1. 土屋太鳳の激やせ姿に心配の声
- 2. 清水被告が保釈「ビジュ」話題
- 3. やめて 死去した元俳優への献花
- 4. ひろゆき氏 死に券問題に解決策
- 5. タモリ 故郷の物件を次々に売却?
- 6. 松村 浪人中に乃木坂加入の訳
- 7. 竹内涼真の2ショにネット騒然
- 8. 上田晋也 正直困る店のサービス
- 9. 目黒蓮 激太りビジュに反発続々
- 10. 浜ちゃんが! 25年半の歴史に幕
- 1. 家族のため働いた男性に 悲劇が
- 2. 原動力は 1年半で41キロ減量成功
- 3. ローソン 人気すぎて品切れも
- 4. 自分を抑えられず23歳差同棲開始
- 5. ラッピング希望も...店員に絶望
- 6. セルフレジを両替機にする客も
- 7. 結婚6年の33歳女性 離婚考える訳
- 8. 心揺さぶり系ロマンス 独占配信
- 9. GU 華やかで優秀セットトップス
- 10. 着まわし力高い 定番柄アイテム