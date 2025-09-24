兵庫県の斎藤元彦知事が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、同県の令和6（2024）年度の収支が58億円の黒字となったことを伝えた。 【画像】【画像】「県の貯金」を示すグラフ斎藤知事就任後に数字が大きく伸びている 平成7（1995）年度以降の収支を示した棒グラフを添付。「9月議会では令和6年度決算を提出しています。実質収支は58億円の黒字となり、財政基金は174億円になる見込みです。」とした。 グラフ