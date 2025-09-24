¡ÚMLB¡Û¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 5¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û²¿ÅÙ¤â¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢Æ¬¤ò¡È¥Ý¥«¥Ã¡É¤È¤¿¤¿¤¯°ìÉô»Ï½ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¡¢¼«¿È¤ÇÆ¬¤òÃ¡¤­¡¢È¿¾Ê¤¹¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó14»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3-0¤È3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤Ë¡¢2ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£°ìÈ¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï4ÈÖ