大相撲秋場所11日目、1敗で全勝の豊昇龍を追う石川県津幡町出身の横綱・大の里は一門の先輩、小結の郄安に勝ち10勝目をあげました。横綱・豊昇龍が勝ち全勝を守ったところを見届けて結びの一番に臨んだ大の里。両者強烈な立ち合いで大の里は土俵際まで追い込まれますが、なんとか巻き返し、突き出しで勝ちました。12日目は関脇・霧島との一番です。優勝争いは、ただ1人全勝の豊昇龍を1敗の大の里が追う形が続いています。