½©¤ÎÂ­²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤¬½©¤ÎÌ£³Ð¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ìî¡¦Ë­µÖÂ¼¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤Î²ÌÊª¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ÎËÜÌ¿¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯¤ÏË­ºî¤Ç¡¢Çä¤ê¾ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¡¢¥Þ¥Ä¥¿¥±¤¬Å¹Æ¬¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¤Î±Ø Æî¿®½£¤È¤è¤ª¤«¥Þ¥ë¥·¥§¡¦ÊÒ¶ÍÌÀ±ØÄ¹¡§2¡¢3ÆüÁ°¤«¤éÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢º£·îËö¤°¤é¤¤¤«¤é½ù¡¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ä¼ê