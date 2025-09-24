¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï9·î30Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤·¤ª¥Ð¥¿¡¼Ì£¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÁÛÄê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ170±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼ ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£º£²ó¤Î¿·¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¤·¤ª¥Ð¥¿¡¼Ì£¡×¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤¬¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¡Ò´Å¤¯¤Ê