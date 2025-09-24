ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 電車内で乗客突き飛ばし、カラオケ店に花火向け大騒ぎ 外国人の動画… 迷惑行為 時事ニュース J-CASTニュース 電車内で乗客突き飛ばし、カラオケ店に花火向け大騒ぎ 外国人の動画に批判 2025年9月24日 18時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある外国人男性らの日本での動画配信に批判が相次いでいる 電車の優先席に座って声を張り上げ、注意した乗客を突き飛ばす様子も カラオケ店の前で花火に火を点け、店に向かって打ち上げる動画も投稿した 記事を読む おすすめ記事 「声が静まるのを…」横綱の立ち合いで“残念な出来事”を受け実況ポツリ 「さすがにあり得ない」「立ち合いは静かに」ファン困惑 2025年9月19日 20時22分 日本人2人を「つねったり、背中を殴る」 乱闘騒ぎに…元オランダ代表も批判「最も卑劣」 2025年9月23日 11時20分 NMB48田中美空「軽率な行動」謝罪...不満こぼす動画で騒動 「真摯に行動してまいります」 2025年9月19日 13時29分 なんで彼氏にフォーク向けられてんの？ 別れ話の末、警察沙汰になった話 2025年9月24日 16時31分 千鳥ノブさん「韓国カジノ」で黒字、海外で賭け事はセーフ？「オンラインカジノ」との違いは 2025年9月24日 11時50分