注意する乗客には「NO」などと反論（外国人男性の動画配信から）J-CASTニュース

電車内で乗客突き飛ばし、カラオケ店に花火向け大騒ぎ 外国人の動画に批判

  • ある外国人男性らの日本での動画配信に批判が相次いでいる
  • 電車の優先席に座って声を張り上げ、注意した乗客を突き飛ばす様子も
  • カラオケ店の前で花火に火を点け、店に向かって打ち上げる動画も投稿した
