¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡×¡Ê£²£´Æü¡¢µÜÅç¡ËÃÏ¸µ¤Î¹â¶¶ÎµÌð¡Ê£²£·¡Ë¡á¹­Åç¡¦£±£²£±´ü¡¦£Á£±¡á¤¬£²ÆüÌÜ£¶£Ò¤ò£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÀ©¤·¤Æº£Àá£²¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÆü¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥¿¡¼¥óÆþ¤ê¸ý¤Î³Ý¤«¤ê¤Ï¡Ö¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êý¸þÀ­¤Ï¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸½¾õ¤Î½®Â­¤Ë¤ÏËþÂ­¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÄì¾å¤²¤·¤¿¤¤¡£Á°¤Î»Ò¡ÊÀõ°æÍã¡Ë¤¬Æþ¤ì¤¿¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤¬º£¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤±¤É¡¢