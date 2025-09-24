¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²¬»³¸©Î¤¾±Ä®¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢½ÉÇñµÒ¤ËÌôÊª¤ò°û¤Þ¤»¡¢À­ÅªË½¹Ô¤ä¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£²¬»³ÃÏºÛ¤Ï¡¢Ä¨Ìò26Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ▶¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁ÷¸¡»þ¤Ë¡Ö¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¡×ÉðÆâÈï¹ð¡¿¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¤¾±Ä®¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹ È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©Î¤¾±Ä®¤ÎÉðÆâ½ÓÀ²Èï¹ð¤Ç¤¹¡£È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉðÆâÈï¹ð¤Ï2018Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î