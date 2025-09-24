¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê24Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯5¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬19¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤ÎÉüµ¢¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3Ï¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¹¸¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£¤½¤Î¸å¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÌøÄ®Ã£¤¬º¸µ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¤â¤¦1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£20Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î4Ï¢Àï¤Ç¤Ï·×6ÅÙ¡¢ËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤ºÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è