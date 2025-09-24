åºÎï¤Ê¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë»÷¹ç¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ñ¤ËÀ°·Á°ÍÂ¸¤ò¸øÉ½¤·¡¢HKT48¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÌ³¤á¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÃø½ñ¡Ö1³ä¤ÎÉÔ»àÄ³ ¤¦¤Ä¤òÂ´¶È¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î730Æü¡×(KADOKAWA)¤ÎÀëÅÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÑ»¶ÌÍÚ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Ãø½ñ¤ò¼ê¤ËÍî¤Á¤Ä¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÏ¹¿¤¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤òÅô¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×