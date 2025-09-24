Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï24Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤ËÆ±Æü¸áÁ°10»þ19Ê¬¤´¤í¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éÉÔ¿³¤ÊÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Î»ö·ï¤ÇÂáÊá¤·¤¿ÈÈ¿Í¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÇ¶áºâÉÛ¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢°ìÊýÅª¤ËÅÅÏÃ¤òÀÚÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£