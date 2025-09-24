ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾È±Ñ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¥Æ¥ó¤Ë¸ýÅ«¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¤¤Ì ¡Û ¾È±Ñ¤µ¤ó°¦¸¤¥Æ¥ó19ºÐ11¥ö·î¡Ö¤¢¤È1¤«·î¤ÇÆó½½ºÐ¤Ç¤¹¡×¾È±Ñ¤µ¤ó¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö°¦¸¤¥Æ¥ó19ºÐ11¥ö·î¤¢¤È1¤«·î¤ÇÆó½½ºÐ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢°¦¸¤¤Î¥Æ¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Âç¤­¤Ê¸ýÅ«¤ò¿á¤­¡¢¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Æ¤ó¤Î¡©¥Æ¥ó¥Æ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¹¤ë¤È°¦¸¤¤Î¥Æ¥ó¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Ô¤¯¤ê¤È·¹¤±È¿±þ¡£ ¤³