ÂæÉ÷18¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¤Ç¹¿¿å¤¬µ¯¤­¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17¿Í¤¬»àË´¡¢17¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·ã¤·¤¤Àª¤¤¤ÇÂùÎ®¤¬»ÔÆâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Ç¤Ï½÷À­¤¬Ãì¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤â¡£ÂæÏÑÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©¤Ç¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢ÂæÉ÷18¹æ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤»¤­»ß¤á¸Ð¤¬·è²õ¤·¡¢´§¿å¤ä¿»¿å¤Ê¤É¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë17¿Í¤¬»àË´¡£ÉÔÌÀ¼Ô¤Ï150¿Í°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿