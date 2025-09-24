¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÀìÌçÁÈ¿¥IEEE(ÅÅµ¤ÅÅ»Òµ»½Ñ¼Ô¶¨²ñ)¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖTop Programming Languages 2025¡×¤ò¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢IEEE Spectrum¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Google¤Ç¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤äStack Overflow¤Î¼ÁÌä¿ô¡¢IEEE¤ÎÏÀÊ¸¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤äµá¿Í¥µ¥¤¥È¡¢GitHub¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆÈ¼«¤Î½Å¤ßÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2014Ç¯¤«¤é12ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°'>2025Ç¯ÅÙ¥é¥ó¥­¥ó¥°¡ûÄã²¼¤·¤¿JavaScript¤ËÀ¸À®A