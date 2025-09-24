王守双さんが制作した砣磯硯。（煙台＝新華社配信）【新華社済南9月24日】中国山東省煙台市の沖、渤海の長島海域に浮かぶ砣磯（たき）島は、特有の石材「砣磯石」が産出されることで知られる。石質はきめ細かく、青黒い色をしており、長期間海水の侵食を受けることで内部に金色の線が走り、表面には波のような模様が浮かんでいる。宋代から硯（すずり）の材料とされ、砣磯硯は「金星雪浪硯」とも呼ば