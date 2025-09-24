¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë¸þ¤±Îý½¬¤¹¤ë¾¾Â¼Àé½©¡Êº¸¡Ë¡¢Ã«ÅÄ¹¯¿¿ÁÈ¡áÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ï25Æü¤ËËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£24Æü¤Ï2023Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾¾Â¼Àé½©¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ¡ËÃ«ÅÄ¹¯¿¿ÁÈ¤é3¥Ú¥¢¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢Ã«ÅÄ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£SC