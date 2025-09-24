女優宮澤エマ（36）が24日、東京・国立新美術館で行われた展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」のフォトコールに出席した。白のドレスで登壇した宮澤は「ハイジュエリーを着けると背筋がピンとする感じがあります」と、緊張気味の表情を見せた。最近の心揺さぶられる出来事を聞かれ、ギリシャへの旅を挙げたた。「人の営み、歴史が続いていて、私たちは一部として存在していると感じました」と話した。