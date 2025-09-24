県内ではクマの出没が相次いでいます。酒田市では、美術館近くで相次いでクマが目撃され、きょうも市や警察が注意を呼び掛けました。 【写真を見る】県内各地でクマの目撃相次ぐ美術館そばに出没や農園で食害も（山形） 警察によりますと、きのう午前11時すぎ、酒田市坂野辺新田でビニールハウスのブドウが食べられているのが確認されました。近くからはクマのものとみられるフンが見つかっています。 午後1時すぎに東