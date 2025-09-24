これから本格化する紅葉や冬山シーズンを前に、山形市の蔵王地蔵尊で登山客や観光客の安全を祈る秋の例大祭が行われました。 【写真を見る】蔵王の紅葉間もなくはじまる関係者が山の安全を願う蔵王地蔵尊の例大祭（山形） 今年は夏の猛暑の影響で、蔵王ロープウェイ周辺の紅葉の見頃は例年よりも少し遅れているということです。 1775年に造立された蔵王地蔵尊では、毎年5月24日と9月24日に山の安全を祈願する例大