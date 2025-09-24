ドウシシャは9月上旬に、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、ながら調理を可能にしストレスフリーなキッチンライフを提供する「耐熱ガラス製電子レンジ調理器」と、アルミ製の「電子レンジグリル調理器」の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。●「ストレスフリーな家事目線」がコンセプト「耐熱ガラス製電子レンジ調理器」は、蓋のバルブを上げることで蒸気口が開く、電子