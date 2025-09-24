【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』。その第44弾となる「ありあまる富 × UNCHAIN」のMVが、9月26日18時にYouTubeでプレミア公開される。 ■「ありあまる富」は、メッセージ性の強いバラード 今作は京都出身の実力派バンド、UNCHAINがカバーし、楽曲にあらたな解釈と深度を与えた。 椎名林檎による原曲「ありあまる富」は、TBS系ドラマ