日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 26(26) 松井証券13(13) 三菱UFJeスマート 5( 5) 岩井コスモ証券 5( 5)