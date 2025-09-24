日本取引所が公表したオプション手口情報によると、24日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万4625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 18(18) ソシエテジェネラル証券 2( 2) ◯4万4750円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券