県本土と種子島・屋久島地方はあす明け方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。現在、大崎町、東串良町、肝付町に土砂災害警戒情報が発表されています。雨の降り方に警戒が必要です。県本土と種子島・屋久島地方では暖かく湿った空気が流れ込み25日夜遅くにかけて大気の状態が不安定となる見込みです。降り始めから24日午後4時までの雨の量は肝付町前田で136ミリとなっています。25日午後6時まで