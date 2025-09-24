パラマウントベッドホールディングス [東証Ｐ] が9月24日大引け後(18:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の36億円→29億円(前年同期は34.5億円)に19.4％下方修正し、一転して16.0％減益見通しとなった。 なお、通期の連結経常利益は従来予想の142億円(前期は128億円)を据え置いた。 同時に、TOBに伴い、従来125円としていた今期の年間配当を見送る方針とした。