Laura day romanceが、12月24日にアルバム『合歓る - bridges』をリリースすることを発表した。本作は、2025年2月に発表されたアルバム『合歓る - walls』と対をなす二部作の後編。この二部作は、二人の登場人物を巡る共通性と差異が生み出す物語をテーマに書き下ろされたコンセプトアルバムとなる。▲『合歓る - bridges』ジャケット『合歓る - bridges』はCDおよび配信でリリースされ、先行シングル「ライター」「プラトニック」