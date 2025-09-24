the BL00Mは、新曲「世界は優しくなる」を9月24日にリリースした。この楽曲は、毎日を穏やかで普通に過ごせる事の喜びをテーマに作詞・作曲された。いつもと変わらない日常の中に存在している喜怒哀楽やいつもどこかに溢れている誰かの優しさに気付くことができれば、自分も世界も優しくなれる、そんな楽曲に仕上がっているという。また、優しくて微笑む詩を歌う、バンドプロジェクトに加入したRINAの声にも注目してほしい。RINA■