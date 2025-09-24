MAXが、39枚目シングル「ALDEBARAN」を本日配信リリースした。「ALDEBARAN」は、HIMの楽曲をカバーしたもので、同アーティストの楽曲をカバーするのは「銀河の誓い」に続いて2度目となる。作曲はSPEED等のプロデュースで知られる伊秩弘将。「銀河の誓い」の流れを汲む「THE 4つ打ちサウンド」に、「銀河の誓い」の25年後を想定した歌詞を作詞家・shungo.が作った。「ALDEBARAN」とは、おうし座で最も明るい光を放つ1等星の恒星のこ