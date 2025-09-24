久保田利伸が、OP＆EDテーマ曲を務めるTVアニメ『Let’s Play』とのコラボ企画第3弾として「Missing」のリリックビデオを公開した。◆久保田利伸 動画第1弾「LA・LA・LA LOVE SONG」、第2弾「LOVE RAIN 〜恋の雨〜」が既に公開されているが、第3弾として公開された「Missing」では、サムとリンクのメモリアルな映像からイントロがスタート。途中には過去に出会ったころの２人の姿も収められており、本編への期待が高まる。『Let’s