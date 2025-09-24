CROWN HEADが、デジタルシングル「ブルーシンドローム」を本日リリースした。本楽曲は、ライブでは披露され既にファンからは人気の高い楽曲でもあり、2ndシングル「鬼灯」とは一線を画す世界観と共に彼らのキャッチーなメロディーが非常に生える1曲となっているという。▲ジャケット写真4月クールテレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』オープニングテーマ「Hidden」が話題となり、次なる新曲「鬼灯」は7月から放送開始のフ