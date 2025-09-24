「楽天−ソフトバンク」（２４日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが初回に「満塁地獄」を抜け出した。先頭の柳田が右翼線二塁打で出塁すると、続く近藤がヒットでつないだ。さらに内野安打で無死満塁とすると、４番・中村が一、二塁間へゴロを放つ間に先制の１点を奪った。なおも１死二、三塁となり、柳町が左翼へ犠飛を打ち上げて２点目を奪った。ソフトバンクは前カードのオリックス４連戦で計６度の満塁機で無得点に