Diosが、ニューアルバム『Seein’ Your Ghost』の詳細を発表した。2年ぶりとなるアルバムである本作は、たなか（Vo）の制作活動の背景に常にあった”喪失”という感情と初めて正面から向き合い制作したアルバムとなっているという。結婚や子どもの誕生といった大きな出会いを経験した今のたなかだからこそ持ち得た「失うことへの恐れ」。それと同時に、「それほどまでに愛おしいこととの出会い」であるという気づきや喜びといった