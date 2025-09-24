女優板谷由夏（50）が24日、東京・国立新美術館で行われた展覧会「ブルガリカレイドス色彩・文化・技巧」のフォトコールに出席した。スリットが大胆に入ったドレスをまとった板谷は「ドレスアップって大事。自分の気持ちも上がりますし、背筋も伸びますし、女で良かったなって思います」と笑みを見せた。どのような色でありつづけたいか、と聞かれると「夕方太陽が沈む時の夕焼けの色が好き。その後、ピンク、群青色になるのも