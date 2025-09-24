大相撲秋場所１１日目（２４日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内正代（３３＝時津風）が新小結安青錦（２１＝安治川）を寄り倒して９勝目（２敗）を挙げた。取組後の支度部屋では「早い段階で右が入ったので自分の形にできた」とうなずいた。１２歳年下の新鋭を退けたことには「世代交代じゃないですか。若い子が増えた方が、相撲界が盛り上がる。僕は当たりたくないですけど。観客から拍手？安青錦の方が多かった気が